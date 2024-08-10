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Германия одобрила продажу оружия на 5,6 миллиарда евро

Германия одобрила продажу оружия на 5,6 миллиарда евро

Власти Германии за первое полугодие одобрили продажу оружия на общую сумму в 5,6 миллиарда евро. Такой ответ на запрос от депутата Бундестага Севим Дагделен группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» дало Минэкономики ФРГ, сообщает ТАСС.

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