Что-то оживилась мышиная возня вокруг России, а вместе с ней и предатели

Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве в случае преследования Украины Tекст: Денис Тельманов Дональд Трамп, экс-президент США, заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, отмечая, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но «не было бы выбора».
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