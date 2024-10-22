Что-то оживилась мышиная возня вокруг России, а вместе с ней и предатели

Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве в случае преследования Украины Tекст: Денис Тельманов Дональд Трамп, экс-президент США, заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, отмечая, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но «не было бы выбора».