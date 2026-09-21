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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Северсталь» прервала безголевую серию из 238 минут и 18 секунд в матче с «Амуром»

«Северсталь» впервые за четыре матча Фонбет чемпионата КХЛ забросила шайбу. Нападающий Илья Иванцов отличился в первом периоде игры с « Амуром » (2:0, второй период).

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