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Царьград

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Лавров обвиняет Запад в применении нечестных экономических методов

Лавров обвиняет Запад в применении нечестных экономических методов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на форуме "Диалог о фейках" во вторник, что Запад прибегает к нечестным методам для удержания позиций в мировой экономике, тем самым оказывая давление на страны глобального Юга.

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