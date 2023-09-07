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Провокация с «ударом по Румынии» провалилась

Провокация с «ударом по Румынии» провалилась

Визиту Эрдогана в Сочи предшествовала массированная атака дронов-камикадзе по дунайским портам Одесской области, как бы прямо указывая, на перспективы реанимации «зерновой сделки».

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