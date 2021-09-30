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Мошенники научились воровать деньги у россиян с помощью Pay-сервисов

Мошенники научились воровать деньги у россиян с помощью Pay-сервисов

Мошенники научились воровать деньги у россиян с помощью Pay-сервисов. Все начинается с обычной схемы: потенциальных жертв убеждают, что их средства пытаются украсть, поэтому все необходимо перечислить на якобы безопасную карту, пишут «Известия».

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