Мошенники научились воровать деньги у россиян с помощью Pay-сервисов. Все начинается с обычной схемы: потенциальных жертв убеждают, что их средства пытаются украсть, поэтому все необходимо перечислить на якобы безопасную карту, пишут «Известия».
Мошенники научились воровать деньги у россиян с помощью Pay-сервисов. Все начинается с обычной схемы: потенциальных жертв убеждают, что их средства пытаются украсть, поэтому все необходимо перечислить на якобы безопасную карту, пишут «Известия».
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