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ДумаТВ

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Сбежавшей российской телеведущей Лазаревой* арестовали банковские счета

Сбежавшей российской телеведущей Лазаревой* арестовали банковские счета

ФНС РФ заблокировала банковские счета Татьяны Лазаревой* из-за налоговой задолженности. После переезда в Испанию она сохранила бизнес в России, часть которого также столкнулась с финансовыми и налоговыми проблемами.

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