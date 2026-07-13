Сбежавшей российской телеведущей Лазаревой* арестовали банковские счета

ФНС РФ заблокировала банковские счета Татьяны Лазаревой* из-за налоговой задолженности. После переезда в Испанию она сохранила бизнес в России, часть которого также столкнулась с финансовыми и налоговыми проблемами.
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