Власти Петербурга подали в суд на сына Дмитрия Нагиева

ВЛ

Валентина Лтвяк

Сам старичок Нагиев, в очередной рекламе уходил куда то за поворот, высказывая надежду на ждущее его там счастье. Посидев за поворотом, в напрасном ожидании вернулся, как ни в чем не бывало, да еще Феде Бондачуку публично попенял на то, что никто не встретил. Не поехать бы ему, вместе с чадом за тот поворот, в России и без них дерьма хватает.