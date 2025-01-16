Петербуржское правительство подало исковое заявление на сына Нагиева из-за неуплаты налоговПо информации "КП-Петербург", администрация северной столицы подала в суд на 35-летнего сына Дмитрия Нагиева Кирилла.
Власти Петербурга подали в суд на сына Дмитрия Нагиева
Комментарии
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ВЛ
Валентина Лтвяк
Сам старичок Нагиев, в очередной рекламе уходил куда то за поворот, высказывая надежду на ждущее его там счастье. Посидев за поворотом, в напрасном ожидании вернулся, как ни в чем не бывало, да еще Феде Бондачуку публично попенял на то, что никто не встретил. Не поехать бы ему, вместе с чадом за тот поворот, в России и без них дерьма хватает.
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