Пошаговая инструкция установки сифона под раковиной

Ремонт кухни подразумевает под собой не только технически сложные операции и длительные серьезные процессы вроде монтажа электрики, вентиляции, замены водопроводных и канализационных труб, подготовки поверхностей к дальнейшим облицовочным работам, но и довольно простые действия вроде замены сифона для раковины.
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