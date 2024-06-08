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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Пошаговая инструкция установки сифона под раковиной

Ремонт кухни подразумевает под собой не только технически сложные операции и длительные серьезные процессы вроде монтажа электрики, вентиляции, замены водопроводных и канализационных труб, подготовки поверхностей к дальнейшим облицовочным работам, но и довольно простые действия вроде замены сифона для раковины.

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