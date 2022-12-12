Вдохните праздник и этот день останется в вашей памяти надолго

Все вокруг обсуждают, как и с кем будут встречать Новый год, а вы понимаете, что скорей всего отметите праздник в одиночестве? Изображения с PixabayА перспектива праздновать елки, шампанское и президента по телевизору печалит? Понять.
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