Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

"Мерзость! Нами правят недоумки". Кредит для Украины возмутил австрийцев

"Мерзость! Нами правят недоумки". Кредит для Украины возмутил австрийцев

Кто одобрил кредит на 90 миллиардов евро для Украины? Принимает ли Австрия на себя соответствующие обязательства? И можно ли направлять эти средства в оборонную сферу? Благодаря парламентскому запросу стали известны новые подробности о финансовой помощи ЕС на миллиарды евро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии