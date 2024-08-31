«Невообразимая стратегическая ошибка Украины в Курске: за 15 дней русские без сопротивления оккупировали почти вcю Донецкую область! Российские войска находятся в 9,5 километра от «ключевого города» на востоке Украины», – пишет греческий информационный портал Pronews.