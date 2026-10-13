Мартин Брандл: Хэмилтон пытался руководить Ferrari из кокпита, а это невозможно

FerrariБывший гонщик Формулы 1 Мартин Брандл считает, что Льюис Хэмилтон попытался взять на себя слишком много обязанностей во время Гран При Сингапура, фактически стараясь руководить стратегией Ferrari прямо из машины.
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