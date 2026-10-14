Детёныша краснокнижной боливийской ночной обезьяны выходили в Московском зоопарке. От малыша отказалась мама, поэтому за ним ухаживали сотрудники отдела "Приматы", которые запечатлели развитие животного на камеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым