«Не пилите и не выносите мозг мужьям!», - заявил как-то женам депутат Петров, взявшийся анализировать статистику алкоголизма и добровольных мужских уходов из жизни.
Если бы женщины всеми силами не сохраняли семью, пары распадались бы еще чаще!
Комментарии
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Николай Полянский
Если бы часть женщин не старалась сохранить семью, то разводов было бы больше. А если бы все женщины (и все мужчины) старались сохранить семью, то разводов бы не было. 🙃
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17 час.
Юлия Кахичко
Сей депутат, скорее всего, говорил про жён своих коллег-депутатов, ну или бизнесменов. И вряд ли он имеет чёткое представление, как живут миллионы россиян, у которых нет многомиллионных доходов.
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17 час.
A
Alla
Грустно, если большая часть российских депутатов недоумки, подобные этому Петрову...
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12 час.
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