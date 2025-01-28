Песков выступил с комментарием о словах Хинштейна об ущербе Курской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на брифинге в понедельник, дал комментарий по поводу слов врио главы Курской области Александра Хинштейна, заявившего, что нельзя оглашать сведения об ущербе, нанесенном области от вторжения украинских формирований, а также оказанной помощи пострадавшим.
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