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Zero Hedge

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Futures Hit New Record High On Strong Earnings Following Historic Call Buying Frenzy

Futures Hit New Record High On Strong Earnings Following Historic Call Buying Frenzy

Futures Hit New Record High On Strong Earnings Following Historic Call Buying Frenzy S&P 500 futures are up following yesterday’s first ATH since June; both tech and small caps are lagging, pointing to another potential broadening.

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