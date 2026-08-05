Futures Hit New Record High On Strong Earnings Following Historic Call Buying Frenzy S&P 500 futures are up following yesterday’s first ATH since June; both tech and small caps are lagging, pointing to another potential broadening.
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