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Сотрудники МО МВД России «Невьянский» почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Сотрудники МО МВД России «Невьянский» почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Вчера, 21 июня, в преддверии одной из самых прискорбных дат в истории нашей страны, сотрудники МО МВД России «Невьянский» и члены Общественного совета приняли участие в ежегодной всероссийской акции «Свеча памяти».

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