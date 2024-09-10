10 тонн сена сгорело на территории частного дома в Алматинской области

Пожар потушили минувшей ночью в одном из сел Алматинской области. Как сообщили в МЧС РК, в селе Узынбулак Кегенскского района, на территории частного жилого дома произошло загорание 10 тонн складированного сена.
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