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Данилу о 0:2 с Грузией: «Португалия должна извлечь урок – нельзя недооценивать ни одного соперника. Со Словенией будет похожая игра, нам нужно сделать все с точностью до наоборот»

Данилу о 0:2 с Грузией: «Португалия должна извлечь урок – нельзя недооценивать ни одного соперника. Со Словенией будет похожая игра, нам нужно сделать все с точностью до наоборот»

«Главный урок, который мы извлекли, в том, что нельзя недооценивать ни одного соперника. Мы знали, что у Грузии сильная команда, которая играет как единое целое, на контратаках.

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