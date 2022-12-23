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Кавазашвили о переходе в Азию: «Россия ничего не боится! Найдем друзей, которые нас понимают»

Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе РФС в Азию. «Раз обещали принять решение до 31 декабря, значит, есть задатки и логика.

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