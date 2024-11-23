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Калужские новости

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В Калуге две женщины лишились более 1,8 млн рублей из-за мошенников

В Калуге две женщины лишились более 1,8 млн рублей из-за мошенников

В Калуге в один день в полицию обратились две местные жительницы, ставшие жертвами мошеннических схем, связанных с инвестициямиВ Калуге в один день в полицию обратились две местные жительницы, ставшие жертвами мошеннических схем, связанных с инвестициями.

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