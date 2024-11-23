В Калуге две женщины лишились более 1,8 млн рублей из-за мошенников

В Калуге в один день в полицию обратились две местные жительницы, ставшие жертвами мошеннических схем, связанных с инвестициямиВ Калуге в один день в полицию обратились две местные жительницы, ставшие жертвами мошеннических схем, связанных с инвестициями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)