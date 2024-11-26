Кинокомпания просит суд прекратить рассмотрение иска к Ивлеевой на 5 млн руб

Кинокомпания «Тим Филмз» подала в арбитражный суд Москвы ходатайство о прекращении производства по иску к Анастасии Ивлеевой, в рамках которого требовалось взыскание около 5 миллионов рублей, согласно информации из картотеки арбитражных дел.
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