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Республиканец Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным и уважении к Орбану

Республиканец Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным и уважении к Орбану

Важно иметь с лидерами ядерных держав хорошие отношения. Бизнесмен Дональд Трамп заявил, что именно такие во время своего правления поддерживал с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

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