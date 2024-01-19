Республиканец Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным и уважении к Орбану

Важно иметь с лидерами ядерных держав хорошие отношения. Бизнесмен Дональд Трамп заявил, что именно такие во время своего правления поддерживал с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.
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