Джадд Трамп обыгрывает Уилсона в полуфинале Чемпионата Великобритании

Джадд Трамп нокаутировал Кайрена Уилсона в полуфинале Чемпионата Великобритании 2024 в Йорке, сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Квалификация - результаты Расписание - трансляции Видео - турнира Видео - 1/2 финала Видео - 1/4 финала Видео - 1/8 финала Видео - 1/16 финала Видео - Квалификации Голосования - турнира Джадд Трамп выиграл шесть фреймов подряд на пути к победе над Кайреном Уилсоном со счетом 6-2.