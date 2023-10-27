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Совмин Крыма подбросил Ялте сомнительный подарок

Совмин Крыма подбросил Ялте сомнительный подарок

Совет Министров Крыма отмежевался от разборок за землю близ озера Могаби. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Магоби или Могаби (с крымско-татарского – кудрявый) – гора высотой 804 метра между поселками Ливадия и Кореиз, поросшая смешанным лесом.

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