Совмин Крыма подбросил Ялте сомнительный подарок

Совет Министров Крыма отмежевался от разборок за землю близ озера Могаби. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Магоби или Могаби (с крымско-татарского – кудрявый) – гора высотой 804 метра между поселками Ливадия и Кореиз, поросшая смешанным лесом.
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