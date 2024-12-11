Родственникам ушедшего Вячеслава Добрынина придется выплатить долг в 1 миллион рублей

После вступления в наследство Для того, чтобы получить наследство ушедшего из жизни два месяца назад Вячеслава Добрынина, родственникам придется оплатить долг в 1 миллион рублей за имущественный налог 2023 года.
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