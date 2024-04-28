Сколько можно проехать на спущенном колесе: ответ удивит

Эксперт «За рулем» Сергей Мишин рассказал, сколько можно проехать с пробитым колесом. Специалист отмечает, что на спущенном колесе можно проехать от нескольких метров до десятка (и даже больше) километров.
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