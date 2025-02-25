В Санкт-Петербурге могут появиться киоски с сувенирами от местных производителей

Часть затрат на их устройство возьмет на себя город По информации комитета по туризму, каждый седьмой гость Санкт-Петербурга во время пребывания в Северной столице посещает такие места, как арт-пространства, салоны местных дизайнеров, художественные и ремесленные мастерские, а также магазины с эксклюзивной сувенирной продукцией.