В Пекине открыт первый в мире «роботизированный детский сад» для обучения машин

В Пекинском районе Шицзиншань открыта инновационная обучающая площадка под названием «роботизированный детский сад», созданная китайской компанией Tashan Technology.
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