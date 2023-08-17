Steak Lovers

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Сосиски и сыр. Даже если они были самые бюджетные, результат получается выше всяких похвал

Сосиски и сыр. Даже если они были самые бюджетные, результат получается выше всяких похвал

Фаршированные колбаски или сосиски имеют все шансы стать любимым блюдом для семьи и друзей. Ингредиенты для него требуются простейшие, однако результат получается выше всех похвал: сосиски идеально подать и к ужину, и в качестве легкой закуски.

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