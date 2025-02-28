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За рулем

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На АВТОВАЗе высказались о возвращении Renault

На АВТОВАЗе высказались о возвращении Renault

АВТОВАЗ не ожидает возвращения компании Renault и эффективно развивается самостоятельно за счет собственных источников, обеспечивая, тем самым, технологический суверенитет всей отрасли, заявил в кулуарах заседания координационного совета «О развитии производства автомобильных компонентов» глава компании Максим Соколов.

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