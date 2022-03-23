Ищите нас в соцсетях: куда "переехали" аккаунты социально важных организаций

Уссурийские компании и организации "мигрируют" из одной соцсети в другие после блокировки в России площадок компании Meta (деятельность организации запрещена на территории РФ).
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