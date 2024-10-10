СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    А зачем он серёжку одел? Может в сумочке и помада есть?Азербайджанец изб...
  • саша дмитренко
    твой  вонючий  огрызок  предназначен  для  козы)))))))В слезах: В Липец...
  • Tatyana Boyko
    Да им сейчас ничего не делают там! Они примазываются и становятся козлами, еще и измываются над русскими, попавшими п...Азербайджанец изб...

Сколько советские граждане стояли в очередях, дефицит в 1980 году и очереди на жильё в Артеке

Сколько советские граждане стояли в очередях, дефицит в 1980 году и очереди на жильё в Артеке

1. Согласно советским данным, в начале брежневской эпохи, когда дефицит ещё не стал тотальным, среднестатистическая советская семья проводила в очередях по 550 часов в год (книга «НОТ в торговле», 1971 год, автор — Петров Г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Врать то зачем? Какой качественный товар? Суповые наборы?
Ответить
3 час.
ТН
Т Н
😄👍🏻
Ответить
1 час.
Лариса Шемисова
Практически всё враньё начиная с времени в очередях - по автору 1.5 часа каждый день, как бы не так сейчас похоже больше стою, поскольку, чтобы заплатить за квартиру  простояла 2 часа, при СССР - между делом. Платить через нэт не то слово, поскольку, если там ошибутся -попробуй что нибудь доказать, с горячей водой три года разбиралась, в тепловой компании почему то долг из соседнего дома повесили, при этом там отвечали - &quot;вы нам эти картинки не показывайте&quot;,а оказалось -сбой программы.Манки было море - не хватало гречки, но в кооп торгах было всё.
Ответить
43 мин.

Картина дня

наверх