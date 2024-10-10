Сколько советские граждане стояли в очередях, дефицит в 1980 году и очереди на жильё в Артеке

Лариса Шемисова

Практически всё враньё начиная с времени в очередях - по автору 1.5 часа каждый день, как бы не так сейчас похоже больше стою, поскольку, чтобы заплатить за квартиру простояла 2 часа, при СССР - между делом. Платить через нэт не то слово, поскольку, если там ошибутся -попробуй что нибудь доказать, с горячей водой три года разбиралась, в тепловой компании почему то долг из соседнего дома повесили, при этом там отвечали - "вы нам эти картинки не показывайте",а оказалось -сбой программы.Манки было море - не хватало гречки, но в кооп торгах было всё.