1. Согласно советским данным, в начале брежневской эпохи, когда дефицит ещё не стал тотальным, среднестатистическая советская семья проводила в очередях по 550 часов в год (книга «НОТ в торговле», 1971 год, автор — Петров Г.
Сколько советские граждане стояли в очередях, дефицит в 1980 году и очереди на жильё в Артеке
Комментарии
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Александр
Врать то зачем? Какой качественный товар? Суповые наборы?
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3 час.
ТН
Т Н
😄👍🏻
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1 час.
Лариса Шемисова
Практически всё враньё начиная с времени в очередях - по автору 1.5 часа каждый день, как бы не так сейчас похоже больше стою, поскольку, чтобы заплатить за квартиру простояла 2 часа, при СССР - между делом. Платить через нэт не то слово, поскольку, если там ошибутся -попробуй что нибудь доказать, с горячей водой три года разбиралась, в тепловой компании почему то долг из соседнего дома повесили, при этом там отвечали - "вы нам эти картинки не показывайте",а оказалось -сбой программы.Манки было море - не хватало гречки, но в кооп торгах было всё.
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43 мин.
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