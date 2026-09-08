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Тренер Аверьянов назвал пять упражнений для снятия стресса

Тренер Аверьянов назвал пять упражнений для снятия стресса

Десятиминутная разминка после рабочего дня может снизить стресс и улучшить самочувствие. Тренер сети DDX Fitness Юрий Аверьянов перечислил пять простых упражнений, сообщает Life.

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