Science: разработан эластичный гидрогель для восстановления внутренних органов

Американские ученые из Университета штата Колорадо в Боулдере создали новый способ 3D-печати эластичного состава, который можно использовать в качестве пластыря для суставов и внутренних органов, включая сердце.
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