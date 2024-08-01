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Science: разработан эластичный гидрогель для восстановления внутренних органов

Science: разработан эластичный гидрогель для восстановления внутренних органов

Американские ученые из Университета штата Колорадо в Боулдере создали новый способ 3D-печати эластичного состава, который можно использовать в качестве пластыря для суставов и внутренних органов, включая сердце.

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