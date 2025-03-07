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Путин обратился к президенту Южной Осетии, попавшему в больницу

Путин обратился к президенту Южной Осетии, попавшему в больницу

Пожелание скорейшего выздоровления и слова поддержки передал президент России Владимир Путин в больницу южноосетинскому лидеру Алану Гаглоеву, 7 марта сообщила его пресс-секретарь Наталья Босикова журналистам.

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