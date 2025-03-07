Путин обратился к президенту Южной Осетии, попавшему в больницу

Пожелание скорейшего выздоровления и слова поддержки передал президент России Владимир Путин в больницу южноосетинскому лидеру Алану Гаглоеву, 7 марта сообщила его пресс-секретарь Наталья Босикова журналистам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии