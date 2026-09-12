Петербург продемонстрировал самый высокий средний чек в отелях за лето

По итогам лета 2026 года Петербург стал лидером по числу платежей за услуги гостиниц. Средний чек составил свыше 23,5 тыс.
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