Роспотребнадзор: превышение ПДК после крупного пожара в Ижевске не зафиксировано

Специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии после ликвидации открытого горения на предприятии по производству профессиональных моющих и дезинфицирующих средств провели замеры предельно допустимых концентраций (ПДК) химических элементов в районе жилых домов по улицам Орджоникидзе и Ключевой Поселок.