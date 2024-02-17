Роспотребнадзор: превышение ПДК после крупного пожара в Ижевске не зафиксировано

Специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии после ликвидации открытого горения на предприятии по производству профессиональных моющих и дезинфицирующих средств провели замеры предельно допустимых концентраций (ПДК) химических элементов в районе жилых домов по улицам Орджоникидзе и Ключевой Поселок.
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