VK Реклама запустила инструмент, генерирующий изображения для объявлений

VK Реклама добавила бесплатный инструмент, генерирующий изображения для продвигаемом объекте. Платформа проанализирует информацию о том, что нужно прорекламировать, загруженную пользователем, и предложит не только варианты продающих текстов, но и варианты изображений, которые можно использовать в рекламных объявлениях.