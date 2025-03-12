Хардкорный экшен The First Berserker: Khazan отправился “на золото” и выйдет без задерже...

Хардкорный экшен The First Berserker: Khazan отправился “на золото” и выйдет без задержекПосле многолетнего производства студия Neople наконец-то готова представить свой беспощадный и жестокий спин-офф популярной серии Dungeon Fighter Online (DnF).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)