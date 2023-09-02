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Остапенко о запахе марихуаны на корте: «Я ее каждый матч чувствую. Неудивительно, что люди жалуются»

В третьем круге US Open она обыграла Бернарду Перу со счетом 4:6, 6:3, 6:3. «Трава – это тут обычное дело.

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