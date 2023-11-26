Хоккеист "Питтсбурга" Малкин заявил, что Овечкин и Кросби будут играть вечно

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин ответил на вопрос, кого считает лучше — одноклубника Сидни Кросби или соотечественника, нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
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