Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Европа выдвинула новый ультиматум Путину: Смеяться разрешается

Европа выдвинула новый ультиматум Путину: Смеяться разрешается

Евросоюз потребовал от России принять перемирие на условиях Зеленского После того, как Украина и США провели переговоры в Саудовской Аравии, лидеры ЕС призвали Россию отказаться от своих условий и принять заявленное предложение о 30-дневном перемирии.

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