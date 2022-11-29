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На Ленинградском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека

На Ленинградском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека

В ночь на вторник, 29 ноября, на севере Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

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