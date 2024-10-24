Галичина-ТВ: «Не обслуживать русскоязычных в магазинах. Сделать им жизнь невыносимой!»

Украину нужно превратить в такую среду, где русскоговорящему украинцу нельзя будет никуда дернуться. Об этом на телеканале «Галичина» заявила местная писательница, профессор Прикарпатского национального университета Ольга Деркачёва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».