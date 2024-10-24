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Политнавигатор

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Галичина-ТВ: «Не обслуживать русскоязычных в магазинах. Сделать им жизнь невыносимой!»

Галичина-ТВ: «Не обслуживать русскоязычных в магазинах. Сделать им жизнь невыносимой!»

Украину нужно превратить в такую среду, где русскоговорящему украинцу нельзя будет никуда дернуться. Об этом на телеканале «Галичина» заявила местная писательница, профессор Прикарпатского национального университета Ольга Деркачёва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Гарий Щерба
НАЦИСТСКИЕ  ВЫБЛЯДКИ  ЖИВУТ  на  ИСКОННО РУССКИХ  ТЕРРИТОРИЯХ  и ещё  НАСИЛЬСТВЕННО НАВЯЗЫВАЮТ , придуманный  СОБАЧИЙ  язык ...!!!
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