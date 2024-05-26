Более 80 мероприятий проведут в рамках антинаркотического месячника в Нижнем Новгороде

В рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни, который пройдет в Нижнем Новгороде с 26 мая по 26 июня, учреждениями будут проведены более 80 мероприятий.
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