Выдворено 568 иностранцев из Самарской области с начала года

С начала 2026 года сотрудники службы судебных приставов Самарской области препроводили до пункта пропуска через государственную границу 568 иностранных граждан, допустивших нарушение российского законодательства.
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