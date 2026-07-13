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Царьград

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Выдворено 568 иностранцев из Самарской области с начала года

Выдворено 568 иностранцев из Самарской области с начала года

С начала 2026 года сотрудники службы судебных приставов Самарской области препроводили до пункта пропуска через государственную границу 568 иностранных граждан, допустивших нарушение российского законодательства.

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