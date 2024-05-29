В Приморье медведь и тигр погибли от удара током ЛЭП

Трупы животных были обнаружены сотрудниками энергетической компании.В Приморском крае специалисты охотназдора выяснили причины гибели амурского тигра и гималайского медведя в труднодоступной местности в Пожарском муниципальном округе рядом с упавшей линией электропередач.