В Приморье медведь и тигр погибли от удара током ЛЭП

Трупы животных были обнаружены сотрудниками энергетической компании.В Приморском крае специалисты охотназдора выяснили причины гибели амурского тигра и гималайского медведя в труднодоступной местности в Пожарском муниципальном округе рядом с упавшей линией электропередач.
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