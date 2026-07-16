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Регионы России

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Песков прокомментировал запрет ЕС на работу с российскими туроператорами

Песков прокомментировал запрет ЕС на работу с российскими туроператорами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 16 июля отметил, что запрет Европейского союза на сотрудничество с российскими туроператорами не является неожиданностью и укладывается в рамки общей политики ограничений Европейского союза в различных секторах экономики.

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