Песков прокомментировал запрет ЕС на работу с российскими туроператорами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 16 июля отметил, что запрет Европейского союза на сотрудничество с российскими туроператорами не является неожиданностью и укладывается в рамки общей политики ограничений Европейского союза в различных секторах экономики.