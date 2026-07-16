Песков прокомментировал запрет ЕС на работу с российскими туроператорами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 16 июля отметил, что запрет Европейского союза на сотрудничество с российскими туроператорами не является неожиданностью и укладывается в рамки общей политики ограничений Европейского союза в различных секторах экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии